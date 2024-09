Allarme meteo cosa accadrà nelle prossime ore

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 7 settembre 2024) Allerta, scatta il bollettino arancione da parte della Protezione Civile. Vediamo nel dettaglio quale regione sarà più colpita dal maltempo epossiamo aspettarci dalleore. Le indicazioni sono quelle di mantenere il massimo grado di attenzione per ridurre al minimo i rischi. () Leggi anche: Tromba d’aria violentissima nella nota località turistica Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio a una vera leggenda Friuli Venezia-Giulia: allertaDate le condizioniin avvicinamento sul paese, la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta arancione per la regione Friuli Venezia-Giulia che riguarderà in particolare ledue giornate, ritenute particolarmente critiche. Tale avviso rimarrà valido dalle ore 18 di domani, domenica 8 settembre, fino alle ore 12 di lunedì 9 settembre.