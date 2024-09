Valentino Rossi e la rivalità con Biaggi | A ristorante in Giappone lo lasciai senza parole

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 — Amarsi mai, specie ai tempi da pilota del Motomondiale. Rispettarsi un po’ di più solo dopo cheha detto addio per sempre alle gare di MotoGP alla fine del 2021. Quella trae Maxè stata una storicadurata negli anni, nella quale il Dottore ha saputo uscirne più vincente, con i suoi nove titoli iridati collezionati in 115 gare corse. Il ‘Corsaro’ invece si è fermato ai quattro titoli in classe 250 tra 1994 e 1997, non riuscendo mai a prendersi il titolo nella 500. Eclissato infatti dalle gesta del pesarese, suo storico nemico, prima di passare in Superbike e di rilanciarsi con i due Mondiali vinti sull’Aprilia nel 2010 e 2012.