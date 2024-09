Ufficiale definita la sede della partita Juve Stabia-Palermo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) La, valevole per il campionato di Serie B, si giocherà allo stadio ‘Menti’. La squadra di casa, infatti, ha ottenuto l’agibilità come confermato direttamente dal club. “La S.S.1907 comunica, dopo una lunga e proficua giornata, che il Romeo Menti dal match di sabato 14 settembre alle ore 15,00 contro il, tornerà ad essere la nostra casa anche per le gare di campionato, dopo il vittorioso esordio ‘casalingo’ di Piacenza. La giornata di lavoricommissione è iniziata alle ore 10,30, visionata tutta la documentazione cartacea per i vari reparti competenti si è passati, dopo qualche ora di lavoro, al sopralluogo dello stadio con i vari tecnici presenti che hanno potuto verificare che le varie prescrizioni del verbale redatto dopo il sopralluogo precedente erano state risolte in maniera positiva.