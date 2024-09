Stefano De Martino i pareri dopo il debutto di Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 6 settembre 2024)il passaggio di Amadeus al Nove, a prendere il timone diDeche ha debuttato ufficialmente su Rai1 lo scorso 2 settembre 2024. Nato come promettente ballerino con scuola di Amici di Maria De Filippi e per anni professionista all’interno del talent di Canale 5,Desi è dimostrato una vera rivelazione anche nel campo della conduzione. Infatti, diversi i programmi a lui affidati che hanno riscontrato un dignitosissimo riscontro in termini di audience e apprezzamento. Questo riscontro positivo ha fatto sì che per il ballerino le strade della prima serata si spianassero in maniera sempre più consistente. Ei successi di trasmissioni come Bar Stella o Stasera tutto è possibile,Deprende il timone di uno storico programma di Rai1: