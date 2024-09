Shia LaBeouf notte violenta a Edimburgo | Facciamo a pugni sono qui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 –torna virale sul web: sta circolando un video che lo vede intento a prepararsi a una rissa al di fuori di un pub di. L’attore si trova attualmente in Scozia con la moglie Mia Goth, impegnata nelle riprese del film ‘Frankenstein’. Il filmato sarebbe risalente allo scorso weekend;indossa una giacca e un paio di jeans. E’ ripreso mentre getta a terra il suo cappello e alza idicendo: “Andiamo,proprio qui, figli di p”. Le grida sarebbero rivolte a un uomo: altre due persone intervengono per bloccare, così da evitare la rissa. Il Sun riporta le parole di un barista che avrebbe avuto a che fare con la star di Hollywood lo scorso venerdì, descrivendolo come “nient’altro che gentile” con le persone presenti nel locale.