Sangiuliano | agirò in tutte le sedi

(Di venerdì 6 settembre 2024) 18.17 Il lavoro svolto finora come ministro della Cultura "non può essere macchiato e soprattutto fermato da questioni di gossip. Le Istituzioni sono un valore troppo alto", scrive il ministronella lettera di dimissioni alla premier Meloni. E annuncia:"inlelegali contro chi mi procurato questo danno a cominciare da un imminente esposto alla Procura". "Mai un euro del ministero è stato speso per attività improprie". "Andrò fino in fondo" e "contro chi ha pubblicato fake news in questi giorni".