Quel telescopio anti asteroidi è un pericolo per l' ambiente

(Di venerdì 6 settembre 2024) La rivoluzione tecnologica molto probabilmente non dimorerà in Italia. Non almeno in Sicilia (non lo vogliono gli ambientalisti e il Tar gli ha dato ragione). Potrebbe doversi cercare un'altra collocazione altrove. Non sarà difficile, molti sono i luoghi con le caratteristiche giuste pronti ad accoglierla. Una di queste era il Monte Mufara nella dorsale montuosa delle Madonie, in pratica nell'entroterra che guarda dall'alto Cefalù. Nel 2018 l'Agenzia spaziale europea aveva firmato un accordo con l'Agenzia spaziale Italiana per costruire sul Monte Mufara unFlyEye, unche viene considerato rivoluzionario e che utilizza telecamere e ottiche multiple capaci di suddividere una sezione del cielo in 16 immagini più piccole, per espandere il campo visivo dele potere in questo modo eseguire sondaggi notturni dell'intero universo visibile dalla Terra.