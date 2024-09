Quanti punti ATP vale Sinner-Draper agli US Open? Gli scenari di classifica e il muro dei 10 000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jannike Jacksi affronteranno nella semifinale degli US. L’appuntamento è per questa sera (ore 21.00) sul cemento statunitense di Flushing Meadows a New York. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico contro il numero 25 del ranking ATP, ma dovrà stare attento a non sottovalutare un avversario che sta giocando su ottimi livelli e che potrebbe creare qualche grattacapo al fuoriclasse altoatesino. Il 23enne ha perso l’unico precedente disputato contro l’avversario britannico di un anno più giovane: nei sedicesimi di finale del Queen’s 2021 (l’ATP 500 di Londra) fu il britannico a imporsi in due set al tie-break con il punteggio di 7-6(6), 7-6(2). Sono però passati tre anni e l’azzurro è un giocatore decisamente diverso, più forte e più rodato, desideroso di meritarsi la seconda finale di uno Slam dopo aver vito gli Australiana gennaio.