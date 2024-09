Promozione Big match alla prima fra Moie e Fermignanese le parole di mister Rossi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) La formazione avversaria di Simone Pazzaglia è da tenere in massima considerazione anche per le note e dimostrate capacità del tecnico ex Fabriano e Biagio Chiaravalle. Curiosità per il debutto in maglia moiarola di Nacciarriti e Nardone, 6 settembre 2024 – Il tempo delle chiacchere è finito: si torna in campo, riparte la. Domani, sabato 7 settembre, anche al Pierucci di, come in tutta la parte nord della Regione Marche, il Girone A diritorna ad essere protagonista con un campionato che si preannuncia più che mai di alto livello. Il, reduce da un’ottima stagione, che l’ha vista uscire vincitrice al Carotti di Jesi dCoppa Italiaed essere eliminata nelle semifinali playoff dcorsa all’Eccellenza, ospiterà lanel primo turno di campionato che si preannuncia quindi subito scoppientante e spettacolare.