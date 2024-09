Porta Capuana | in sella a una bici tenta di disfarsi della sostanza stupefacente

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Napoli: alla vista degli agenti elude il controllo e scappa con una, deteneva con se delle dosi di droga Napoli, 4 Settembre. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato unacon a bordo un soggetto che, alla loro vista, ha invertito la marcia e si è messo in fuga. Gli operatori si sono posti al suo inseguimento e lo hanno raggiunto dopo il vanotivo didi un involucro contenente; difatti l’incarto, recuperato dagli agenti, conteneva 30 dosi di crack ed una di cocaina. Per questi motivi, l’indagato, un 44enne tunisino, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.