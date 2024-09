Più sono put*ane e più fanno le femministe | quando le donne sfuggono al controllo maschile

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non è mai una questione di promiscuità e non serve neppure ci sia stata una relazione sentimentale e/o sessuale: ogni donna che si sottrae aldiventa automaticamente la put*ana. È una questione di potere. È sfiancante vedere come l’affaire Sangiuliano-Boccia occupi le prime pagine dei quotidiani e i social per le ragioni sbagliate: le corna di lui alla moglie e il giudizio morale su Boccia che vox populi, ma anche politici, intellettuali e giornalisti descrivono, a seconda della propria “sensibilità” e del proprio “sistema valoriale” come arrampicatrice sociale, Barbie furbissima o escort scaltra.