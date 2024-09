Omicidio Sharon | consegnati abiti Sangare e altri oggetti a Ris Parma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 6 set. (Adnkronos) – I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, su disposizione della procura, hanno depositato al Ris di, due giorni fa,reperti legati all’diVerzeni tra cui uno zaino, due braccialetti e i vestiti di Moussa, reo confesso, recuperati in una borsa che aveva gettato sul fondo del fiume Adda, il 31 luglio scorso, nel comune di Medolago. La borsa era stata ritrovata la mattina del 30 agosto, su indicazione dello stesso arrestato, da una squadra di sommozzatori a circa sei metri di profondità. “L’iter procedurale per dare corso agli accertamenti di natura irrepetibile sui numerosi reperti in esame al Ris e le successive indagini di laboratorio richiederanno diverse settimane per essere completate” si legge nella nota dei carabinieri di Bergamo.