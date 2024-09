NBA 2024-2025 | le squadre favorite per la conquista dell’anello

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo l’annata trionfale appena trascorsa i Celtics sono in pole position 15 anni dopo l’ultimo titolo NBA, i Boston Celtics hanno interrotto un digiuno sportivo che durava da tempo, con la trionfale stagione 2023-che si è conclusa con ladel 18° anello (record). Un’impresa assolutamente meritata, non dimenticando che i biancoverdi non erano certo i favoriti – lo erano i Nuggets di Joki. Nemmeno il tempo di mostrare con fierezza il prestigioso trofeo appenato, che è già tempo per i ragazzi allenati da Mazzulla di prepararsi per la prossima stagione. Che si prospetta interessante e combattutissima, perché per il titolo NBA non ci sono soltanto i Celtics, pronti a bissare il successo, ma almeno un paio di avversarie agguerrite. Attenzione ai Denver Nuggets e ai Milwaukee Bucks Per quanto riguarda laBoston parte favorita.