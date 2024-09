Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un minuto di silenzio avvolgente ha commemorato, l’operaio di 58 anni deceduto mercoledì scorso in una tragica esplosione sul luogo di lavoro., grande appassionato di calcio e tifoso della Lazio, è stato ricordato allo Stadio Domenico Francioni prima della partita Under 21 tra Italia e San Marino con un minuto di silenzio. Una tragedia sul lavoronon è tornato a casa quel giorno. La terribile esplosione, avvenuta in uno stabilimento su Strada Nascosa, ha causato la suae il grave ferimento di un collega di 40 anni. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Latinala guida del pubblico ministero Marina Marra, sono in corso per accertare le responsabilità. La scena descritta dai testimoni è stata sconvolgente: un boiler da 500 litri è esploso, causando la dispersione di schegge per diverse decine di metri.