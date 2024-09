La sindrome degli amori passati di Ann Sirot e Raphaël Balboni

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ladi AnnL’anno scorso abbiamo potuto vedere La folle vita, comunemente indicato come loro lungometraggio d’esordio e datato ormai 2020, ed è un piacere ritrovare in sala Ann. Ce lo avevano promesso ai tempi del Festival di Cannes 2023, dove il film era tra i titoli selezionati per la 62esima Semaine de la Critique, e grazie a Wanted Cinema il loro Laarriva finalmente nei cinema di tutta Italia – dal 5 settembre – dopo alcune anteprime estive. Una commedia romantica piuttosto sui generis e a suo modo sorprendente con la quale Annhanno cercato di “esplorare la sessualità al di fuori della coppia“, come quella di Sandra (interpretata da Lucie Debay) e Rémy (Lazare Gousseau), addolorati di non riuscire ad avere figli e pronti a tutto per avere un bambino.