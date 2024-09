La ricetta della pasta al pesto genovese

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ingredienti (per 4 persone): 320 g di trofie o altracorta, tipica ligure 100 g di basilico fresco, appena raccolto 50 g di pinoli, tostati per esaltarne il sapore 1 spicchio d’aglio, per dare aroma 100 g di parmigiano grattugiato, per un tocco di sapore 100 ml di olio d’oliva extravergine, meglio se ligure, ma un qualsiasi olio del Nord va bene sale grosso q.b., per ilaale fino q.b., per laPreparazione: In un mortaio, pesta il basilico con l’aglio e il sale grosso fino a ottenere una. Aggiungi i pinoli e continua a pestare. Unisci il parmigiano e infine l’olio d’oliva, mescolando fino a ottenere unomogeneo. Cuoci lain abbondante acqua salata, scolala al dente e condiscila con ilpreparato. Servi subito, magari con un filo d’olio a crudo per esaltarne il sapore.