La principessa Anna rappresenterà re Carlo in un viaggio all’Estero

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo un periodo di ricovero in ospedale a seguito di un infortunio causato da una caduta da cavallo nella sua casa di Gatcombe Park Estate, laè tornata ai suoi impegni reali. Come sempre, la sorella di reIII ha pronta per sé un’agenda fitta di impegni e viaggi. La, dunque, è tornata a supportare a tempo pieno la monarchia e il fratello. Pochi giorni fa, il Palazzo ha rivelato che lail fratello – reIII – in una visita ufficiale nei Paesi Bassi. La secondogenita della regina Elisabetta, dunque, sarà in Europa per due giorni: dal 21 al 22 settembre. La visita è a sostegno delle commemorazioni per gli 80 anni dalla battaglia di Arnhem.