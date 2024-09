La partecipata è in attivo ma Schifani vuole liquidarla Polemiche sulla società interporti siciliani Sindacati | Incomprensibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nonostante i bilanci testimonino il buono stato di salute e il portafogli sia ricco di progetti e finanziamenti, la Regionetirarsene fuori. Ha del paradossale la vicenda che in Sicilia interessa la Sis, lache si occupa deglidell’isola.per l’89,71 per cento direttamente da palazzo d’Orleans e per il dieci per cento indirettamente tramite l’Azienda siciliana trasporti, la Sis è nata a metà anni Novanta per raggiungere soprattutto due obiettivi: costruire glidi Catania e Termini Imerese, nel Palermitano. Nel primo caso, i risultati sono stati già raggiunti per buona parte: dei tre lotti in cui è stata divisa l’opera, i primi due – per un valore di circa 38 milioni di euro – sono stati completati e dati in gestione, mentre il terzo – di altrettanto valore – è in dirittura d’arrivo.