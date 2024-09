Il cantiere al Castello Interventi post sisma in ballo sedici milioni Lavori per quattro anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quella della probabile chiusura delper(lunghi)è il genere di notizia che non si sa mai come prendere. Da un lato c’è il sollievo per un grandeda oltredi euro che servirà a finanziare il progetto di restauro, consolidamento e riqualificazione funzionale del monumento simbolo della nostra città. Dall’altro c’è un inevitabile impatto sul morale. Immaginatevi la sensazione di camminare per strada senza una scarpa. La chiusura delè una vicenda complessa e travagliata. Sensazioni che emergono plasticamente dalla ricostruzione, del presidente della Provincia GiMichele Padovani, delle varie tappe che hanno portato – in questo caso possiamo dirlo: finalmente – ad avere una data orientativa di inizio. Estate 2025.