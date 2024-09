I costumi più sexy dell’estate 2024 | ecco i modelli più hot

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Se è stata un’estate rovente il merito (o la colpa) va anche alle vip che con le loro scelte in materia di beachwear hanno contribuito a far salire le temperature. Sui social si sono divertite a posare in costume scegliendomolto, tra sgambature alte e scorci sul seno. Le più audaci non si sono fatte mancare aperture strategiche per mettere in risalto le forme del corpo. Slip sgambatissimi Clizia IncorvaiaPartiamo dagli slip, che piacciono sgambatissimi per enfatizzare e snellire il più possibile la coscia e disegnare il lato B. Ne è esempio il costume scelto da Ilary Blasi, un bikini Mermazing celeste glitterato che enfatizza le curve sinuose della conduttrice. Anche quello indossato da Giulia De Lellis ha i fianchetti che salgono con audacia al di sopra dell’anca, slanciando le gambe dell’influencer.