Dopo quelle foto toccanti ne dubitavo | Sinner-Kalinskaya la soffiata della Kuznetsova | Guarda

(Di venerdì 6 settembre 2024) La crisi sembra rientrata abbastanza in fretta. Annaè tornata a seguire Janniksia sui social sia in tribuna allo Us Open. Spazzate così le voci che davano i due vicini alla rottura, proprio nel periodo in cui il mondo è venuto a conoscenzapositività del numero uno al mondo al test antidoping di Indian Wells. In particolare, in Russia la coppia di tennisti è seguita molto da vicino. E l'apparizionerussa sul centrale di Dlushing Meadows ai quarti di finale è stata celebrata dai media sportivi più importanti. Sulla vicenda si è espressa anche Svetlana, ex numero due al mondo e connazionale di Anna. Ricordando le immaginivacanza con Jannik in Sardegna, ha dichiarato: "La gente parlava ma iochecosìdurante le vacanze estive potessero separarsi così in fretta".