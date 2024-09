Ciclismo Nel weekend organizzata da Valdarno bike con Enel sponsor Torna La Marzocchina Tra sport e tradizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Appuntamento di grande rilievo per ilamatoriale questo fine settimana nelcon percorso che coinvolge anche la provincia di Firenze. Partirà dai piedi del maestoso loggiato di palazzo d’Arnolfo in piazza Cavour a San Giovanni la dodicesima edizione de ‘La’, la ciclostorica delsuperiore con bandiera a scacchi a cura del sindaco Valentina Vadi. Un percorso da affrontare con vecchie bici d’epoca, attraverso i centri storici e le splendide campagne del. Una sana giornata a base di due ruote, polvere, divertimento e buon cibo. Due percorsi da 39 km e da 62 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui circa 22 chilometri di strade bianche chiuse al traffico nell’area minerariadi Santa Barbara. L’iscrizione è gratuita.