Calciomercato com – Mbappé il traditore torna a Parigi | cosa lo attende al Parco dei Principi|Primapagina

(Di venerdì 6 settembre 2024) 2024-09-06 16:15:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Non sarà una partita come le altre questo Francia-Italia per Kylian. Non c’è solo una nazionale da riprendersi da indiscusso leader tecnico dopo un Europeo nel quale il suo contributo alla causa è stato davvero misero se rapportato al suo straordinario talento e alla capacità di trascinatore assoluto. Sarà anche la prima volta al “dei Principi” – teatro della grande sfida di questa sera, valida per la prima giornata di Nations League – da ex calciatore del Paris Saint-Germain nella casa della Paris Saint-Germain.