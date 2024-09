Cala il sipario sul Levanto Festival Ultima serata con ’La voce umana’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lo strazio evocativo di una storia di amore finita, da parte di una donna, in unadi teatro con musica del Novecento francese. Termina così, stasera alle 21.30 nell’Auditorium dell’Ospitalia del mare (con ingresso gratuito), la 33ª edizione delMusicAmfiteatrof, con una tappa inizialmente prevista il 4 agosto. La musica di Francis Poulenc e poi i testi di Jean Cocteau (tradotto e adattato) diretti da Fausto Cosentino, con ladi Sarah Pesca e il pianoforte di Ginevra Paniati in ‘La voix humaine et le bel indifférent’. "La ‘e ‘Il bel indifferente’ in scena, in una rappresentazione teatrale del Novecento, originale, piena di emozioni e riflessioni – spiegano i promotori – Come una bestia ferita che sanguina, lei se ne sta chiusa nella sua stanza, davanti al telefono, in attesa della chiamata di lui. La lorotelefonata.