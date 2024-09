Ambesi non ha dubbi | Nessuno può discutere il n 1 di Sinner Draper senza macchia ma ora un’altra storia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Massimiliano, giornalista e analista di Eurosport, ha espresso alcune valutazioni su quanto accaduto nell’attualità tennistica. Ospite dell’ultima puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo (giornalista Eurosport) e in onda sul canale Youtube di OA Sport, il tema principale è stata la vittoria di Janniknei quarti di finale degli US Open 2024. Il giocatore italiano ha sconfitto il russo Daniil Medvedev (n.5 ATP) con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 e ha così vendicato il ko dei quarti a Wimbledon. È da questo presupposto che si sviluppa l’analisi di: “Io credo che la chiave della partita sia nel primo set: elimina le scorie negative d Wimbledon e si rende protagonista di una partenza migliore rispetto a quella contro Paul. Il secondo set va sotto 4-0, ma ci sono stati tanti game ai vantaggi e le chance non sono mancate.