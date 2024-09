Al Parco Lambro Le comunità allontanate una volta al mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il fiumesale di livello. Supera i 2,70 metri. Manca un soffio all’esondazione. E per leche risiedono nelsignifica una sola cosa: "Dobbiamo andarcene. Ormai non contiamo più quante volte è successo quest’anno". Di sicuro hanno superato le 10 evacuazioni. In media, più di una al. È il destino di chi risiede nelle strutture Exodus, fondata da don Antonio Mazzi, che ha 94 anni (e che ognifa le valigie, come i “suoi ragazzi“ e gli operatori), e CeAs, Centro Ambrosiano di solidarietà, a poche decine di metri di distanza, nello stesso polmone verde dello spicchio est della città. Lo scorso maggio, dopo il violento temporale che aveva portato alla piena, c’erano stati danni. Tanto che entrambe le realtà avevano promosso una raccolta fondi per rimettersi in sesto. Ieri, stando a quanto risulta al momento, l’acqua non ha raggiunto gli edifici.