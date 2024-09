A cosa serve il nuovo pattugliatore extra large della guardia costiera giapponese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 6 settembre 2024) La(Jcg) ha annunciato che costruirà una nuova nave multiruolo di grosso tonnellaggio. Ilmisurerà 200 metri in lunghezza e arriverà a pesare 30mila tonnellate, fungendo da vera e propria base navale mobile. Per fare un confronto, attualmente la nave più grandearriva a misurare 150 metri e a dislocare circa 6500 tonnellate: ilavrà una stazza di quasi cinque volte superiore. La nave sarà in grado di ospitare imbarcazioni minori, veicoli terrestri e anche tre elicotteri. Potrà svolgere incarichi di soccorso alla popolazione in casi di emergenza, come disastri naturali o nucleari, e ospitare tra le 1000 e le 1500 persone.