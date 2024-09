A che ora Francia-Italia oggi Nations League | programma tv probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) E’ il giorno del primo impegno dell’nella2024-2025 di calcio: si giocherà nella serata di, venerdì 6 settembre, alle ore 20.45 a Parigi Saint-Denis, il match che opporrà gli azzurri di Luciano Spalletti alladi Didier Deschamps. L’di Spalletti dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori in difesa, Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali e Dimarco sulla linea mediana, Raspadori e Retegui in attacco. Ladi Didier Deschamps dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. L’incontro valido per la2024-2025 di calcio traedsarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming gratuita sarà affidata a Rai Play e UEFA TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.