US Open 2024 Errani e Vavassori raggianti | Ci vedrete anche in Australia a gennaio

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo la storica vittoria nella finale del doppio misto degli US, Sarae Andreahanno parlato ai microfoni dell’organizzazione direttamente in campo sull’Arthur Ashe Stadium. Così l’esperta portacolori azzurra: “Sono emozionata, per me è straordinario tutto questo. Innanzitutto voglio fare le congratulazioni agli avversari, è stato bello vederti Donald nella tua carriera. Non ho parole, è una vittoria speciale“. Le fa ecoil torinese: “Come ha detto Sara è un momento speciale. Lei è una giocatrice e una persona fenomenale, abbiamo giocato insieme solo a Wimbledon e alle Olimpiadi, è incredibile essere qui. È stato un match complicato, ma siamo stati bravi a chiuderla. Congratulazioni agli avversari e a Donald per la sua carriera. Grazie al pubblico di New York che è venuto qui a vedere l’incontro e grazie al mio team“.