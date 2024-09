UFFICIALE – L’Inter Women annuncia il rinnovo di Polli! I dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’attaccante delElisaha rinnovato il contratto con il club nerazzurro. L’annunciosul sito della società meneghina. ANNUNCIO – FC Internazionale Milano comunica che Elisaha prolungato il suo contratto con il Club. L’attaccante classe 2000 resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2027.-Inter, il matrimonio continua! PASSATO – Dalla stagione 2021-2022 Elisaè una calciatrice dele continuerà ad esserlo per altri tre anni. Arrivata dall’Empoli in prestito e riscattata 12 mesi dopo l’attaccante ha mostrato il suo livello e segnato 17 gol nelle 65 partite giocate con la maglia nerazzurra. Uno di questi lo ha fatto proprio una settimana fa all’esordio in campionato con la Sampdoria nella netta vittoria con il risultato di 5-0.