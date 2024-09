Tragico schianto nella notte Alessio muore a soli 22 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tragedia sulla strada in provincia di Latina, dove la comunità di Itri piange la scomparsa diMancini, un giovane di22. Mancini ha perso la vitamentre percorreva la strada che collega Itri a Sperlonga a bordo della sua moto. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un ragazzo di 20. Purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, pernon c’è stato nulla da fare: il suo decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. La morte di Mancini ha profondamente scosso l’intera comunità. Oltre ad essere un ragazzo molto conosciuto,era impegnato politicamente, ricoprendo il ruolo di coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia a Itri.