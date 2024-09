Tennistavolo | assegnati cinque ori alle Paralimpiadi nel giorno di Parenzan e Rossi in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si è conclusa oggi un’altra lunga giornata dedicata alin tema didi Parigi 2024. Sonole finali disputate in questo lungo giovedì, che porta sempre più nel vivo i vari tornei anche con semifinali e finali giocate a poche ore di distanza. In campo maschile, arriva la prima vittoria paralimpica nella classe MS2 per Rafal Czuper, il polacco che aveva già raccolto tre medaglie tra Rio e Tokyo, ma mai d’oro. Continua invece il dominio di Panfeng Feng nella classe MS3: per lui si tratta di una carriera costellata di ori (nove) e un bronzo nell’arco di. Infine, in serata, il sudcoreano Gi Tae Kim, che a 26 anni si prende una grande gioia. In campo femminile, invece, l’olandese Kelly van Zon vince il quarto oro paralimpico consecutivo nella classe WS7, anche se stavolta deve battersi fino alla fine per battere la turca Kubra Korkut.