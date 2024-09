Tappo del lavandino cosa fare quando si blocca | la guida completa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – Può capitare di ritrovarsi con undelmenteto, in bagno o in cucina. È un piccolo intoppo che può accadere, ovviamente, anche con ildel bidet o quello della doccia o della vasca. Prima di tentare qualsiasi intervento, è fondamentale capire il tipo diche si ha e la causa dell’ostruzione. Tipologie I lavandini possono avere vari tipi di tappi. I tappi standard sono quelli che si sollevano e si abbassano manualmente. I tappi saltarello sono controllati da una leva posta dietro il rubinetto.I click-clack funzionanovengono premuti affinché si aprano o si chiudano. Ciascuno di essi ha un meccanismo specifico e può incastrarsi per motivi diversi: problemi meccanici, accumulo di detriti o sporco. Primo intervento Prima di ricorrere a strumenti complessi si può provare con qualche semplice metodo.