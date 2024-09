Strage di Paderno Dugnano – Singolare ferocia e accanimento nei confronti delle vittime il gip convalida il fermo del 17enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “nei”, “preordinazione dei mezzi” e di “propensione a cambiare e ‘aggiustare’ la versione dei fatti”. La giudice per le indagini preliminari per i minori di Milano ha disposto la custodia in carcere minorile per ilche ha compiuto ladi, nel Milanese, e accusato di triplice omicidio pluriaggravato anche dalla premeditazione. Premeditazione riconosciuta dalla gip Laura Margherita Pietrasanta dopo l’interrogatorio di garanzia in cui oggi il ragazzo ha detto di essere esploso quella sera e che voleva essere libero. La giudice evidenzia anche la “pericolosità sociale” del ragazzo e la sua “incapacità” a “controllare i propri impulsi”. Per ora ilresta al Beccaria ed eventualmente, però, può essere trasferito in altro istituto penitenziario.