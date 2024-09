Stati Uniti sparatoria in un liceo in Georgia | 4 morti arrestato il killer di 14 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un quattordicenne ha aperto il fuoco in undella, negli, uccidendo quattro persone e ferendone una trentina (nove ricoverate in ospedale) nella tarda mattinata di mercoledì (sera in Italia). Le vittime sono due alunni e due insegnanti, persone scelte a caso secondo la polizia: “Non ci sono legami con le persone colpite”. Entrambi gli studenti avevano 14, Mason Schermerhorn e Christina Angulo, mentre le due insegnanti si chiamavano Richard Aspinwall e Christina Irimie.in unin: chi è ilIlè statoe si tratta di uno studente dell’istituto Apalachee High School, che si trova nella città di Winder, a un’ora circa da Atlanta. Il suo nome è Colt Gray. Ilavrebbe utilizzato un fucile Ar-15, l’arma più utilizzata nelle stragi di massa americane.