Siena Fc la grande festa bianconera Farina | Siamo qui e restiamo qui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Davanti ai tifosinti accorsi in Piazza San Giovanni si è alzato il sipario sul nuovoFc 2024/25. La lunga rosa a disposizione di mister Magrini ha sfilato davanti ai supporter bianconeri che hanno incitato i giocatori a poche ore dall’esordio di domenica a San Donato. Il più acclamato è stato mister Lamberto Magrini, che come al solito non ha evitato di raccontare le sue emozioni. "Obiettivi? Sarà un mio difetto, ma parto sempre per centrare massimo – ha detto il tecnico perugino –. Abisogna fare tutto il possibile per vincere e riportare il club nei professionisti. So che forse a dire così rischio qualcosa, ma dentro di noi c’è questa voglia di lavorare con serietà e professionalità per essere competitivi e vincere di nuovo. Non so quale sarà il risultato finale, ma noi ce la metteremo tutta".