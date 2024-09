Settore Beauty | una finestra sul futuro del lavoro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Settembre segna non solo la ripresa della routine quotidiana ma anche un’opportunità per chi desidera investire nel proprioprofessionale. In un mondo delin continua evoluzione, ilsi conferma come uno dei più promettenti, offrendo una vasta gamma di opportunità lavorative. Azienda Bergamasca Formazione lancia i suoi corsi dedicati al benessere e alla bellezza, una scelta strategica per chi vuole emergere in questo ambito dinamico e competitivo. Unin crescita esponenziale Il mondo della bellezza non è solo estetica, ma una componente potente dell’industria globale. Con un fatturato mondiale di 500 miliardi di dollari, ilè una delle colonne portanti dell’economia mondiale e una delle eccellenze del Made in Italy. Dalla cosmesi al makeup, l’industria dell’immagine è destinata a guidare il comparto del luxury nei prossimi anni.