Perché il leader venezuelano Nicolás Maduro ha spostato il Natale al primo ottobre?

(Di giovedì 5 settembre 2024) La situazione politica che sta vivendo il Venezuela è estremamente delicata. Dopo le contestatissime elezioni presidenziali che hanno confermato per un terzo mandatoe che hanno scatenato violente proteste popolari a causa dei brogli paventati, il capo dello Stato ha preso una decisione molto strana. Quale? Anticipare ilal. Questo per creare un’artificiosa atmosfera di coesione in un paese dilaniato. Secondo un report di Human Rights Watch, infatti, la repressione del dissenso politico post-elettorale è la più sanguinosa degli ultimi anni, con la morte di 24 persone. L’idea di, dunque, è quella di distogliere l’attenzione dei cittadini da quanto sta succedendo, per farli concentrare su lucine e addobbi.