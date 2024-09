O la va o la spacca L’ultima carta di Macron si chiama Barnier

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024) Emmanuelha deciso: solo un esperto negoziatore come Michelpotrebbe avere chanches come primo ministro e provare a far uscire la Francia dall’impasse in cui è piombata dopo le urne di due mesi fa. Nel frattempo, dal momento che nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni anticipate, la scomposizione politica delle alleanze si è sommata alla crisi di leadership del presidente. PerchéIl 73enne già negoziatore della Brexit ha ricoperto due incarichi strategici: commissario europeo e ministro degli esteri, oltre che appartenere al partito di centrodestra Les Républicains. In seguito è stato responsabile delle relazioni della Commissione europea con il Regno Unito circostanza nella quale ha gestito l’uscita del Regno Unito dall’Ue, passaggio determinante.