MotoGp gli orari del Gp di San Marino 2024 | dove vedere qualifiche sprint e gara Sky Now Tv8

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prosegue il Motomondiale. Dopo il GP di Aragon conquistato da Marc Marquez, il 13esimo appuntamento stagionale arriva a Misano – al Misano World Circuit Marco Simoncelli – per la sfida di Sane della Riviera di Rimini. Lo spagnolo è tornato a vincere un Gp dopo 1043 giorni dall’ultimo volta, confermando anche il successo nelladel giorno precedente. Secondo posto per l’altro iberico Jorge Martin che consolida così la prima posizione nella classifica mondialedopo unatranquilla e fuori dai guai. Pecco Bagnaia ora è costretto a rincorrere dopo essere rimasto coinvolto in un brutto incidente mentre stava cercando di superare Alex Marquez. Ora, a Misano l’opportunità di rifarsi e recuperare lo svantaggio di 23 punti dal primo posto.