Morta Cheptegei maratoneta ugandese bruciata viva dal compagno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Rebeccadell'Uganda che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, èper le ustioni riportate dopo l'aggressione del. L'uomo, un keniano, ha dato fuoco alla 33enne domenica, probabilmente dopo una lite. Laè stata inizialmente soccorsa dai vicini e trasportata in ospedale a Eldoret, in Kenya. I medici hanno cercato di intervenire dopo aver riscontrato ustioni sull'80% del corpo. L'atleta è stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche e oggi è deceduta. Il decesso è stato annunciato dal Comitato olimpicosi era classificata 44a alla maratona olimpica di Parigi del mese scorso. Nel 2021, aveva vinto il primo Mondiale di corsa in montagna e trail running.