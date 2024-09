Mercato delle auto in calo del 13% ad agosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 –è da sempre un mese tradizionalmente negativo, per il, e anche quello appena andato in archivio, non ha fatto differenza. I dati comunicati dal MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti informano che le nuoveimmatricolate sono state 69.121, a fronte79.787 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente. Una diminuzione dunque del 13,37%, legata anche alla chiusura di molte concessionarie. Insono stati anche i trasferimenti di proprietà, pari a 301.345 a fronte di 306.962 passaggi registrati ad2023, con una diminuzione dell'1,83%. Il volume globalevendite mensili, pari a 370.466, ha interessato per il 18,66% vetture nuove e per l’81,34% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.8.