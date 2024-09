Lutto a Nettuno per la scomparsa di Sabrina che era incinta e del nipotino di 5 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) La città diè scossa dalla tragedia che ha coinvolto due sorelle gemelle incinte e un bambino di appena 5. A perdere la vita sono statiSpallotta, 39, e il suo, figlio della sorella gemella, rimasta gravemente ferita nell’incidente. Il drammatico schianto è avvenuto nella serata di ieri, in via della Pineta, quando l’auto su cui viaggiavano si è scontrata con una vettura che, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava contromano. Chi sono le vittime Come riportato dai colleghi di Fanpage.it,Spallotta è morta sul colpo insieme al nipote di 5, figlio della sorella gemella che si trovava alla guida del veicolo. Entrambe le donne erano incinte. La sorella, Simona Spallotta, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma. Le due sorelle erano conosciute nella comunità di, dove gestivano un locale.