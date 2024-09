Lavori ancora in corso alla media Si torna in aula nel vecchio plesso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un lungo stop ad avvioper la bonifica dell’amianto, altri tre mesi di fermo totale prima dell’estate per rimuovere una cisterna di gasolio interrata ritrovata "a sorpresa" in fase di scavo e residuo di vecchie lavorazioni sull’area. Il cantiere della nuova scuolain viale Gavazzi: una fucina di intoppi, "ma pare che sia finita". Il cronoprogramma, ovviamente, slitta: la nuova scuola non potrà aprire i battenti prima dell’anno scolastico 2025-26. La campanella di quest’anno sarà nella vecchia scuola De Amicis. Peraltro recentemente oggetto di importantidopo i danni da maltempo subiti lo sanno. I dodici mesi a venire, a Melzo, sonoall’insegna dei grandisull’edilizia scolastica.