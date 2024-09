Kenya maratoneta olimpica arsa viva dal fidanzato | Rebecca Cheptegei muore per le ustioni riportate

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laugandeseè morta oggi in un ospedale indove era ricoverata a seguito dell’aggressione, avvenuta il 1 settembre, da parte del suo compagno, che le aveva dato fuoco dopo averla cospdi benzina. La notizia è stata confermata al quotidiano locale Daily Nation dal direttore sanitario del Moi Teaching & Referral Hospital della città di Eldoret, Owen Menach, secondo cui la 33enne è deceduta alle 5,00 del mattino ora locale (le 4,00 in Italia). L’atleta, vincitrice della Maratona di Padova 2022 e piazzatasi 44esima alla Maratonadi Parigi ad agosto, aveva riportatosul 75 per cento del corpo ed era completamente sedata dal momento del ricovero in ospedale. Malgrado gli sforzi dei medici per tenerla in vita però, ha spiegato il portavoce del nosocomio, questa mattina i suoi organi hanno ceduto.