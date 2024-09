In acqua Simone Barlaam è agile e leggero

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Facendo zapping tra una partita dello US Open e una della Serie A, oppure rientrando dalle vacanze, potreste esservi imbattuti nella seguente notizia: la Nazionale italiana di nuoto paralimpico è fortissima. Lo si dice a volte a sproposito, ma ogni superlativo è meritato in questo caso: da tre edizioni dei Mondiali l’Italia vince il medagliere e alle Paralimpiadi di Tokyo arrivarono ben 39 medaglie. In tutte le categorie, distanze e stili, individuale o staffetta, l’Italia arriva a medaglia con grande facilità: le storie sono così tante e così belle che è facile perdersi. Sono diventati normali, a fine giornata, titoli come “L’Italia ha vinto altre sei medaglie nel nuoto alle Paralimpiadi”, oppure “Ancora due ori italiani dal nuoto”. Vedere giornalmente Carlotta Gilli, Giulia Ghiretti, Stefano Raimondi e tanti altri racimolare medaglie a tale ritmo è sorprendente.