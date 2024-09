Il governo della superstizione e l’insofferenza verso la stampa di G Gambino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024) I limiti politici delMeloni emergono ancora una volta con nettezza quando, alla fine di una estate torrida e dal clima sempre meno prevedibile, un servizio andato in onda sul TG1 altera deliberatamente (tagliandole) le parole di un fisico del CNR che aveva espresso preoccupazione per il cambiamento climatico. Questo – un atto di censura vera e propria – dovrebbe di per sé allarmarci tutti, giacché la, e a maggior ragione il servizio pubblico, ha il compito di informare i cittadini riportando la pluralità dei punti di vista e, nello specifico, come in questo caso, quelli di un accademico super partes. Ma andiamo con ordine.