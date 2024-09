Icardi non l’ha presa benissimo la compagnia di Osimhen al Galatasaray Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024)nonladial. Ne scrive il Corriere dello Sport: Il suo arrivo a Istanbul ha fatto rumore, tanto che qualcuno ha invocato il silenzio. E quel qualcuno si chiama Mauro, fino a qualche giorno fa indiscutibilmente il centravanti titolare del. Ebbene, con l’infortunio di Maurito, ora quel ruolo passa a Victor, ma piuttosto che dare il benvenuto al suo nuovo compagno di squadra l’argentino ha voluto zittire chissà chi con un messaggio particolarmente ambiguo su Instagram: «Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l’attenzione» ha scritto l’argentino, postando una foto del suo volto a mo’ di leone, quello che ha tatuato – enorme – in petto, pronto in questo caso a sfidare o a convivere pacificamente con la “Super Aquila”