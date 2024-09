I segreti per una lunga vita? Resilienza forza d' animo e capacità di adattamento Lo rivela uno studio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 — La, lad’e lad’anche in situazioni difficili sono fattori che, se radicati nell’di una persona, potrebbero favorire la longevità. È questa la tesi che è emersa in unopubblicato su Bmj Mental Health, rivista medica trimestrale britannica, che copre tutti gli aspetti della salute mentale. La, condotto presso l'Università Sun Yat-Sen di Shenzhen (Cina), mostra che ladi affrontare e adattarsi alle circostanze e agli eventi difficili dellain età avanzata porta a un rischio di morte inferiore (dimezzato per i più resilienti). La volontà delloè stata quella di sottolineare l'importanza di strategie per rafre lamentale. Le buonedida anziani possono aiutare a compensare l'impatto negativo delle cronicità e della conseguente disabilità.