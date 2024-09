Formazioni ufficiali Portogallo-Croazia Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ledi, sfida valida per la fase a gironi di UEFA. La compagine lusitana riparte dopo un Europeo tutt’altro che entusiasmante e lo fa ancora da Cristiano Ronaldo, determinato a vincere un’altra. Eurodeludente anche per la, capace però di raggiungere la finale dell’ultima edizione della competizione e pronta a riscattarsi. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di giovedì 5 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.